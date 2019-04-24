Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел личный прием граждан.

На прием пришли жители Саранска, Рузаевки, Лямбирского и Теньгушевского районов. Граждане интересовались вопросами, касающимися принятых решений по материалам доследственных проверок и уголовных дел, а также трудоустройства в следственные органы.

По результатам личного приема было принято три письменных обращения, которые будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru