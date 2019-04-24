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Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел личный прием граждан.

На прием пришли жители Саранска, Рузаевки, Лямбирского и Теньгушевского районов. Граждане интересовались вопросами, касающимися принятых решений по материалам доследственных проверок и уголовных дел, а также трудоустройства в следственные органы.

По результатам личного приема было принято три письменных обращения, которые будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru