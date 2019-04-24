В Лямбире автомобиль протаранил забор

В Лямбире автомобиль врезался в забор.

Происшествие произошло днём 23 апреля. На одной из улиц указанного населенного пункта водитель автомобиля, марка которого пока что не сообщается, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в забор.

Вследствие данного ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru