В Лямбире автомобиль протаранил забор

В Лямбире автомобиль врезался в забор.
Происшествие произошло днём 23 апреля. На одной из улиц указанного населенного пункта водитель автомобиля, марка которого пока что не сообщается, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в забор.
Вследствие данного ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru