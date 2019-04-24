В Мордовии воспламенились три жилых дома

В Мордовии загорелись три жилых дома.

24 апреля, в 12:38 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Зыково. На улице Советской загорелся сарай. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на три жилых дома. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пламя полностью уничтожило два жилых дома. Третья жилая постройка была частично повреждена пламенем.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В ликвидации возгорания принимали участие 26 человек, а также были задействованы 8 единиц специальной техники.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе горело частное подворье.

Источник: 13.mchs.gov.ru