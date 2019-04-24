В Саранске была задержана женщина, севшая за руль автомобиля в состоянии опьянения

В Саранске была задержана женщина, которая села за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 24 апреля в Октябрьском районе Саранска сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, проезжая мимо многоквартирного дома, услышали звук удара. Стражи порядка заехали во двор указанной постройки и обнаружили там автомобиль, который, выезжая с парковочного места, врезался в столб, а после этого, двигаясь задним ходом, въехал в дерево.

За рулем транспортного средства находилась 37-летняя женщина, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка была задержана.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia