В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 24 апреля на улице Короленко. По предварительным данным, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая разворот, врезался в автомобиль марки «Фольксваген-Поло», который двигался в попутном направлении.

26-летний водитель иномарки и его 18-летняя пассажирка доставлялись в ГБУЗ РМ МРКБ, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении 59-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пьяный автомобилист врезался в дискатор.

Источник: гибдд.рф