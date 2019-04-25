В Рузаевском районе загорелся грузовик

В Рузаевском районе произошло возгорание грузового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 24 апреля на одном из участков дороги, соединяющей Рузаевку и Баймаково. Внезапно воспламенился грузовой автомобиль марки КамАЗ. Площадь распространения пламени составила 0,5 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru