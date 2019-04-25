Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить квадрокоптер

В Саранске лишился денежных средств местный житель, который намеревался купить квадрокоптер.

Недавно житель Саранска 1987 года рождения обнаружил на популярном сайте объявление о продаже квадрокоптера. Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Житель Саранска решил оплатить покупку посредством интернет-услуги.

Совершив оплату, горожанин обнаружил, что с его банковского счета были украдены денежные средства в сумме 19,1 тыс. рублей.

Полицейскими было установлено, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Ленинградской области.

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Источник: 13.мвд.рф