В Рузаевке загорелся мусорный контейнер

В Рузаевке произошло возгорание мусорного контейнера.

Утром 24 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 40 лет Победы. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru