В Мордовии пойдет под суд руководитель коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с октября 2017 года по июнь прошлого года руководитель коммерческой организации, используя служебное положение, внес в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения о бестоварной сделке по приобретению товаров у фирмы с признаками однодневки, вследствие чего получил возмещение НДС в размере более 300 тыс. рублей.

Украденные деньги обвиняемый потратил на личные нужды.

Материалы уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Мордовии выдал полицейским обрез охотничьего ружья.

Источник: 13.мвд.рф