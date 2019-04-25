В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание сухой травы и сарая

В Кочкуровском районе произошло возгорание сухой травы и сарая.

Утром 24 апреля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовское Давыдово. По предварительным данным, изначально загорелась сухая трава на площади 5 га. Постепенно огонь охватил сарай, расположенный на улице Московской. Постройка горела на площади 32 кв. м.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru