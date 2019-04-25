Полицейские изъяли гашиш у 22-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у 22-летнего местного жителя.

22 апреля возле дома, расположенного по адресу – улица Студенческая, сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего местного жителя, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 2,1 грамма гашиша.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф