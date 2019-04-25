В Мордовии полицейские подвели итоги первого этапа операции «Нелегал - 2019»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Нелегал-2019».

В ходе проведения первого этапа указанной операции стражами порядка было выявлено около 80 административных правонарушений, связанных с пребыванием и проживанием, а также трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

Сумма наложенных на нарушителей административных штрафов составила 145,3 тыс. рублей. Кроме того, было вынесено 20 представлений о запрете въезда на территорию России. Также было исполнено пять решений о выдворении иностранных граждан за пределы РФ.

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Источник: 13.мвд.рф