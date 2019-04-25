В Мордовии осужденные приняли участие в шахматном турнире

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии состоялся первый этап шахматного турнира среди осужденных.

Указанные соревнования проходили по правилам FIDE. В рассматриваемых состязаниях приняли участие 8 осужденных. Победителем соревнований стал представитель отряда №6.

Проведение подобных мероприятий способствует установлению здорового морально-психологического климата в коллективе, формированию и развитию у осужденных стремления к общественно-полезной деятельности и созданию системы ценностных ориентаций, социально одобряемых в обществе норм поведения.

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Источник: 13.fsin.su