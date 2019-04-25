В Мордовии осужденных готовят к жизни на свободе

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии готовят осужденных к жизни на свободе.

Основной целью психологической работы с осужденными по подготовке к освобождению из исправительного учреждения является помощь в психологической адаптации личности к изменившимся условиям социальной среды и формирование мотивации к самостоятельной жизни на свободе.

Осужденные обучаются методам повышения собственной мотивации на пути достижения значимых целей. Кроме того, у заключенных формируется психологическая устойчивость к воздействию внешних факторов среды после освобождения.

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Источник: 13.fsin.su