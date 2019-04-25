В Саранске активно продолжается сев яровых культур

В Октябрьском районе Саранска продолжается сев яровых культур.

Сельскохозяйственные предприятия Октябрьского района Саранска посеяли яровые зерновые культуры на площади 3280 га (91% от плана).

Кроме того, были посажены овощи на площади 33 га.

Чтобы создать полуторагодовой запас кормов, необходимо посеять 879 га кукурузы на силос, 400 га кукурузы на зерно и 431 га однолетних трав.

Во всех хозяйствах Октябрьского района Саранска проводится весь комплекс полевых работ. Была проведена подкормка озимых культур на площади 2394 га.

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Источник: adm-saransk.ru