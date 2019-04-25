В Мордовии после вмешательства прокуратуры были заблокированы сайты по продаже справок

В Мордовии после вмешательства прокуратуры были заблокированы сайты с запрещенной информацией.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района были выявлены сайты, на которых размещалась информация о возможности приобретения справок о налоге на доходы физических лиц.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в Ленинский районный суд Саранска с тремя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Доступ к сайтам был ограничен.

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Источник: prokrm.ru