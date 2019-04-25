В Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Атюрьевском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 15 работников ООО «МАПО «Каменка» на получили заработную плату за февраль нынешнего года. Сумма задолженности по зарплате составила 215 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

В отношении бывшего директора ООО МАПО «Каменка» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru