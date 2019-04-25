Для школьников Саранска были проведены профориентационные уроки

В ГБУ РМ «Центр занятости населения Саранский» были проведены профориентационные уроки для несовершеннолетних жителей Ленинского района Саранска.

23 апреля для учеников школ указанного района на базе упомянутого центра занятости населения был проведен консультационный день под названием «Уроки карьеры».

Школьники были ознакомлены со спецификой различных профессий, состоянием рынка труда Саранска, а также направлениями профессионального обучения. Кроме того, среди юных горожан было проведено тестирование.

Также совместно со школьниками специалисты центра занятости населения проанализировали основные типы профессий по предмету труда и обсудили востребованные специальности.

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Источник: adm-saransk.ru