В Ичалковском районе загорелись четыре жилых дома

В Ичалковском районе произошло возгорание шести домов.

Утром 25 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о крупном пожаре в селе Кендя. На улице Кооперативной загорелись шесть домов, четыре из которых являются жилыми.

Пока что какая-либо информация о пострадавших в результате указанного пожара не поступала.

Причина возгорания домов в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru