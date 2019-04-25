В Атяшевском районе автомобиль вылетел в кювет

В Атяшевском районе автомобиль съехал с дороги в кювет.

Происшествие произошло 24 апреля на одном из участков дороги, которая соединяет населенные пункты Ардатов и Атяшево. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru