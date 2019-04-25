В Большеберезниковском районе загорелась баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.

Происшествие произошло в ночь на 25 апреля в селе Русские Найманы. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ичалковском районе загорелись четыре жилых дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru