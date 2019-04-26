В Саранске осудили участников разбойного нападения на точку общепита «Кинг Шаурма»

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух парней, обвиняемых в разбойном нападении на точку общепита.

В ночь на 28 ноября прошлого года двое парней 22- и 25-летнего возраста, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подошли к помещению общепита «Кинг Шаурма», расположенного по адресу – улица Льва Толстого, и потребовали от продавца отдать все имеющиеся деньги, угрожая пневматическим пистолетом. Затем преступники принялись избивать работника точки общепита. Пострадавшему удалось оказать сопротивление злоумышленникам. Затем осужденные ещё раз попытались напасть на продавца. Пострадавший сказал преступникам, что он вызвал полицейских, после чего последние скрылись.

Решением суда в отношении 22-летнего злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. 25-летний участник преступления был приговорен к 3 годам тюремного заключения.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru