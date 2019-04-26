В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже металлических изделий

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в краже металлических изделий.

24 апреля в полицию обратилась гражданка, проживающая в частном секторе Саранска. Женщина сообщила стражам порядка о том, что от её дома было украдено несколько металлических емкостей. В кратчайшие сроки полицейские установили личность предполагаемого преступника, им оказался 43-летний мужчина.

В тот же день сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на улице Лесной.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia