В Рузаевке будет построен завод по производству бесцветной стеклянной тары

В Рузаевке в скором времени будет построен новый завод.

В ближайшем будущем в Рузаевке будет начато строительство завода по производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности. Максимальная проектная мощность нового предприятия составит 840 тыс. штук стеклотары в сутки.

Общая стоимость проекта равна практически 434 млн рублей.

Ожидается, что на новом заводе будут работать 450 человек.

Рассматриваемый проект был поддержан на заседании комиссии по инвестиционным конкурсам при региональном министерстве экономики, торговли и предпринимательства, которое состоялось 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Мордовии строится крупный молочный комплекс.

Источник: mordovmedia.ru