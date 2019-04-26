Жительница Темникова во время ссоры ударила гражданского мужа ножом

В Темникове было возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, которая ударила ножом своего 34-летнего гражданского супруга.

В ночь на 25 марта нынешнего года 26-летняя жительница Темникова, находясь в своей квартире, поссорилась с 34-летним гражданским мужем. Конфликт произошел из-за того, что мужчина решил напомнить сожительнице о морали и нравственности. В процессе выяснения отношений девушка ударила гражданского мужа ножом в брюшную полость.

Пострадавший был госпитализирован.

В отношении 26-летней жительницы Темникова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Источник: 13.мвд.рф