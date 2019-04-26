В Мордовии за один день пожары уничтожили несколько дачных домиков

На протяжении минувших суток в Мордовии пожары уничтожили несколько дачных домиков.

Первый пожар произошел утром 25 апреля в Октябрьском районе Саранска. В садовом обществе, расположенном неподалеку от села Булгаково, огонь уничтожил три дачных домика.

Вечером того же дня в Октябрьском районе Саранска пламенем были уничтожены бесхозные дачные домики и сухая трава на общей площади 1000 квадратных метров. Данный инцидент произошел в деревне Ивановка.

Также 25 апреля в Пролетарском районе Саранска произошел пожар на улице Фурманова, вследствие которого были уничтожены два дачных домика и сухая трава на общей площади 400 квадратных метров.

Читайте также о том, что в Большеберезниковском районе загорелась баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru