В Саранске пьяный автомобилист протаранил гараж

В Саранске пьяный водитель иномарки врезался в металлический гараж.

Происшествие произошло днём 25 апреля на улице Пушкина. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Пассат» в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в металлический гараж.

Пострадал пассажир иномарки. Мужчина получил серьезные телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф