В Кочкурово 20-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Кочкурово по вине 20-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное ДТП было зафиксировано утром 25 апреля на улице Советской. По предварительной информации, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки KIA Sportage, по причине чего транспортные средства столкнулись.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф