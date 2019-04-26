В Саранске водитель автомобиля скорой помощи устроил ДТП

В Саранске по вине 62-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Днём 25 апреля 62-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля скорой помощи марки ГАЗ, двигаясь по улице Волгоградской, не сумел обеспечить безопасную дистанцию, по причине чего транспортное средство врезалось в грузовик той же марки.

Женщина, находившаяся в салоне служебного транспортного средства, доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске пьяный автомобилист протаранил гараж.

Источник: гибдд.рф