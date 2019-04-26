В Темниковском районе сгорела баня

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Происшествие произошло утром 25 апреля в селе Пурдошки. Возле дома №20, расположенного по адресу – улица Зарека, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 26 квадратных метров.

Пламя полностью уничтожило баню.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru