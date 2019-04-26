Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить косметологическое оборудование

50-летняя жительница Саранска лишилась денежных средств при покупке косметологического оборудования.

Ещё в прошлом году 50-летняя гражданка, являющаяся руководителем одной из организаций Саранска, в поезде познакомилась с мужчиной, который сообщил, что занимается поставками косметологического оборудования и сделал ей весьма выгодное коммерческое предложение. Спустя некоторое время женщина связалась со своим новоиспеченным знакомым. Горожанка сделала заказ, перечислив на указанный мужчиной счет денежные средства в сумме 75 тыс. рублей. После перечисления денег якобы поставщик перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф