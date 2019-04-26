22-летняя жительница Саранска принесла в банк поддельную денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В одном из банков Саранска 22-летняя местная жительница пыталась внести через банкомат поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей на свой расчетный счет для оплаты кредита.

Выяснилось, что фальшивую банкноту девушке передала её мама, которая работает на одном из рынков Саранска.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этому факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф