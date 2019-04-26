В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения в деятельности одной из местных колоний

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности одной из местных исправительных колоний.

В ходе проверки в исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии было установлено, что ряд осужденных не были обеспечены одеждой по сезону с учетом климатических условий. Также были зафиксированы случаи проведения с осужденными ненадлежащей воспитательной работы, незаконного наложения взысканий и поощрения осужденных, непринятия мер по привлечению данных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушение распорядка дня.

Кроме того, были выявлены нарушения трудового законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, выплаты заработной платы и оплаты ежегодного отпуска, а также факты несоблюдения законодательства об охране здоровья осужденных, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

Помимо этого, был выявлен ряд других нарушений.

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Источник: prokrm.ru