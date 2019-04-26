Руководство УФСИН РФ по Мордовии пообщалось с осужденными

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии состоялся день встречи руководства с осужденными.

В ходе визита представители руководства и общественности совершили обход указанного исправительного учреждения. После этого в клубе-столовой состоялась встреча с осужденными. Заключенные интересовались вопросами, касающимися экстрадиции, медицинского обслуживания и перевода для отбывания наказания по месту жительства.

Также был организован прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su