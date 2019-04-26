В Мордовии осужденные выпустили журнал

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии увидел свет первый выпуск журнала для осужденных.

Над созданием первого выпуска журнала, получившего название «Жизнь копейки», работали осужденные, являющиеся членами кружка корреспондентов упомянутого исправительного учреждения. Данным процессом руководил заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе.

Тираж первого выпуска журнала составил 15 экземпляров.

В журнале описаны все спортивные и культурно-массовые мероприятия для осужденных, которые были проведены в колонии в первом квартале текущего года.

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Источник: 13.fsin.su