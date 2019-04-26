Директор ООО «Рузаевские электрические сети» пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении директора ООО «Рузаевские электрические сети», обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что директор ООО «Рузаевские электрические сети» включил в налоговую декларацию за четвертый квартал 2017 года заведомо ложные сведения и представил фиктивные документы о приобретении руководимым им обществом товаров на общую сумму 3,6 млн рублей. В результате указанных действий обвиняемый получил из бюджета возмещение в размере более 330 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении директора ООО «Рузаевские электрические сети» находятся на рассмотрении суда.

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Источник: prokrm.ru