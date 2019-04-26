Жительница Саранска отправится в тюрьму за покупку наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины, обвиняемой в покупке и хранении наркотиков.

29 сентября прошлого года гражданка Аверкина, находясь возле гаража, расположенного по адресу – улица Полежаева, приобрела более 17 грамм наркотиков. В тот же день женщина была задержана стражами порядка.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении гражданки Аверкиной была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты пыталась изменить указанное постановление в Верховном суде Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru