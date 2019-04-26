Интернет-мошенница ограбила двух жителей Мордовии

Двое жителей Мордовии стали жертвами интернет-мошенницы.

Недавно 43-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже автомобильных запчастей. Горожанин связался с женщиной, разместившей указанную публикацию, и договорился с ней о покупке товара. В качестве предоплаты мужчина перечислил на банковский счет незнакомки денежные средства в сумме 6,5 тыс. рублей. Товар в ранее оговоренные сроки житель Саранска не получил.

Жертвой упомянутой мошенницы стал ещё один житель Мордовии.

Известно, что женщина, подозреваемая в ограблении двух мужчин, является гражданкой другого государства и в настоящее время находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить косметологическое оборудование.

Источник: 13.мвд.рф