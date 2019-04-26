С начала апреля 18 жителей Мордовии пострадали от укусов клещей

С начала нынешнего месяца на территории Мордовии в результате укусов клещей пострадали около 20 местных жителей.

В общей сложности в период с 1 по 23 апреля в Мордовии было зафиксировано 18 укусов клещей. Среди пострадавших числятся 8 детей.

Наибольшее количество укусов клещей было зафиксировано в Саранске. Также подобные случаи имели место в Ардатовском, Большеберезниковском, Ичалковском, Ковылкинском, Кадошкинском, Краснослободском, Ромодановском и Рузаевском районах.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом в Мордовии будет обработано 170,5 га земли.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru