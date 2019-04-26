С начала апреля 18 жителей Мордовии пострадали от укусов клещей

С начала нынешнего месяца на территории Мордовии в результате укусов клещей пострадали около 20 местных жителей.
В общей сложности в период с 1 по 23 апреля в Мордовии было зафиксировано 18 укусов клещей. Среди пострадавших числятся 8 детей.
Наибольшее количество укусов клещей было зафиксировано в Саранске. Также подобные случаи имели место в Ардатовском, Большеберезниковском, Ичалковском, Ковылкинском, Кадошкинском, Краснослободском, Ромодановском и Рузаевском районах.
В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом в Мордовии будет обработано 170,5 га земли.
Также читайте о том, что в Саранске продолжается сев яровых культур.
Источник: 13.rospotrebnadzor.ru