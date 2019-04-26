В Мордовии прокуратура потребовала лишить прав двух автомобилистов, употребляющих психоактивные вещества

В Лямбирском районе прокуратура потребовала лишить водительских удостоверений двух автомобилистов, употребляющих психоактивные вещества.

В ходе проведения проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения сотрудниками прокуратуры указанного района были выявлены два автомобилиста, которые страдают расстройством поведения по причине употребления психоактивных веществ.

Прокурор Лямбирского района направил в суд два исковых заявления о лишении указанных граждан водительских удостоверений. Данные заявления были удовлетворены в полном объеме.

Также читайте о том, что жительница Саранска отправится в тюрьму за покупку наркотиков.

Источник: prokrm.ru