В Саранске прошла акция «Осторожно, велосипедист!»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции и педагоги МОУ «СОШ №11» организовали профилактическую акцию под названием «Осторожно, велосипедист!».

В рамках указанной акции учащиеся начальной школы узнали о том, что кататься на велосипедах можно только в специально отведенных местах (на велодорожках), в парках, во дворах и на стадионах, а ездить по проезжей части до 14 лет запрещено.

Особое внимание было обращено на переход проезжей части с велосипедом. Велосипедист должен пересекать проезжую часть, перевозя двухколесное транспортное средство рядом с собой.

Также был проведен мастер-класс по правилам вождения велосипеда.

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Источник: гибдд.рф