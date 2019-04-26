В Мордовии был введен режим ЧС

На территории Мордовии был введен режим ЧС.

С начала текущего месяца на территории Мордовии было зафиксировано 1215 случаев возгорания сухой растительности. Данный показатель в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество выездов на тушение сухой травы было зарегистрировано в Ковылкинском и Лямбирском районах, а также в городском округе Саранск.

По причине сложной пожароопасной обстановкой на территории Мордовии был введен режим ЧС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru