Жителей Мордовии призвали не жечь траву

В администрации Саранска на рабочем совещании обсуждался вопрос с пожарами. Глава города Петр Тултаев напомнил о действии в настоящий момент особого противопожарного режима. Введен полный запрет на разведение костров и сжигание мусора. Нарушителей требований противопожарной безопасности будут привлекать к административной ответственности с наложением штрафов.

Представитель ГУ МЧС России по РМ сообщил, что в сутки пожарные республики получают порядка 170 вызовов на тушение сухой травы, 80 из них – вызовы по Саранску.

Глава Саранска распорядился о круглосуточном дежурстве задействованной в тушении пожаров технике, наличии резерва ГТС и воды, а также заявил о необходимости проверки гидрантов в районах республики.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ