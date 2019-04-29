В Саранске экскаватор-погрузчик совершил наезд на мужчину

26 апреля в Пролетарском районе Саранска произошло ЧП.

В 10:05 внутри дворов на Лямбирском шоссе 60-летний тракторист-машинист на экскаваторе-погрузчике наехал на 30-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате происшествия молодой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Известно, что тракторист-машинист был трезв, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 28 апреля на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще двое пострадали.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ