В Инсаре водитель грузовика устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Инсаре по вине водителя грузового автомобиля произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло утром 29 апреля на пересечении улиц Пугачева и Московской. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 64-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки КамАЗ, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки «Лада-Приора», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП травмы получила 62-летняя пассажирка легковушки. Женщина была госпитализирована.

В отношении водителя грузовика были составлен протокол.

Ранее сообщалось, что на трассе Саранск - Чамзинка произошло смертельное ДТП.

Источник: гибдд.рф