В Мордовии утонул пьяный мужчина

В Теньгушевском районе утонул пьяный мужчина.

Трагическое происшествие произошло на реке Мокша. По предварительной информации, гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, упал с берега в воду и захлебнулся. Возраст погибшего мужчины не сообщается.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что только строгое соблюдение мер предосторожности поможет избежать несчастных случаев на водоёмах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС Росии по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru