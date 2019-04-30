В Саранске в ДТП пострадала 20-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка.

Происшествие произошло 29 апреля недалеко от дома №11, который расположен по адресу – улица Восточная. По предварительной информации, 59-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, двигаясь по перекрестку, не уступил дорогу автомобилю марки ВАЗ-21120 под управлением 20-летней девушки, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

20-летняя участница ДТП доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». После оказания необходимой медицинской помощи девушка была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что в Инсаре водитель грузовика устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Источник: гибдд.рф