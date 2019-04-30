В Саранске водитель микроавтобуса устроил ДТП

В Пролетарском районе Саранска по вине водителя микроавтобуса произошло ДТП.

Происшествие произошло 29 апреля, в 12:30 на улице Победы. 58-летний водитель микроавтобус марки ГАЗ врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-2107, который остановился перед совершением поворота.

54-летняя пассажирка микроавтобуса самостоятельно обращалась за медицинской помощью в травмпункт Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф