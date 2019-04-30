В Ковылкинском районе в ДТП пострадали две женщины

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

ДТП произошло днём 29 апреля на 5-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск и Ельники. По предварительным данным, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель», совершая левый поворот, не заметил, что двигающийся сзади автомобиль марки «Рено» обгоняет его. В итоге произошло касательное столкновение указанных транспортных средств. После этого автомобиль марки «Рено» съехал с проезжей части в кювет.

Две пассажирки оказавшейся в кювете машины 34- и 61-летнего возраста были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

Ранее сообщалось, что на трассе "Саранск - Чамзинка" произошло смертельное ДТП.

Источник: гибдд.рф