В Атяшевском районе в результате ДТП погиб 25-летний парень

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 25-летний молодой человек.

Происшествие произошло поздним вечером 29 апреля на 2-м километре дороги, пролегающей между Комсомольским, Атяшево, Ардатовом, Тургенево, границей с Чувашией, Алово и Морд. Сыресями. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21440 в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

От полученных телесных повреждений 25-летний пассажир ВАЗа скончался на месте происшествия. Автомобилист и ещё два его попутчика, среди которых 25-летняя девушка и 36-летний мужчина, получили различные травмы.

В отношении виновника аварии был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадала 20-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф